Decreto Schillaci nella bozza i liberi professionisti possono diventare dipendenti pubblici per la Asl I medici di base protestano

Nella bozza del Decreto Schillaci si prevede che i liberi professionisti possano essere assunti come dipendenti pubblici dalle aziende sanitarie locali. Questa proposta ha suscitato proteste tra i medici di base, che hanno manifestato opposizione alla possibile modifica delle loro modalità di lavoro. Il ministro della Salute ha presentato la riforma con l’obiettivo di rafforzare la sanità territoriale nel Paese.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha proposto una riforma per rafforzare la sanità territoriale in Italia. I medici di famiglia diventerebbero protagonisti delle Case di Comunità, con la possibilità (volontaria) di passare da liberi professionisti convenzionati a dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Attualmente molti sono convenzionati con le ASL, ma in futuro potranno scegliere volontariamente di diventare di fatto dipendenti pubblici. Le critiche. Lo scopo è quello di dare maggiore assistenza sul territorio, sgravando sugli ospedali, anche con équipe multidisciplinari. Così facendo i medici non saranno pagati solo sul numero di pazienti ma anche sul lavoro svolto nella rete sanitaria.🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

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Decreto Schillaci, cosa cambia per i medici di famiglia #medicidibase x.com