Medici di famiglia ora possono diventare dipendenti pubblici con il decreto Schillaci

Il ministro della Salute ha presentato alla Conferenza delle Regioni una bozza di decreto legge che modifica la posizione dei medici di famiglia nel sistema sanitario italiano. Secondo il testo, i medici potranno diventare dipendenti pubblici, una possibilità che non era prevista in precedenza. La proposta riguarda l’intero settore e mira a definire nuove modalità di collaborazione tra professionisti e strutture pubbliche.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha presentato alla Conferenza delle Regioni la bozza di un decreto legge che ridisegna il ruolo dei medici di famiglia in Italia. Il provvedimento punta a renderli il fulcro delle nuove Case di Comunità. L’obiettivo è chiaro: “Fare presto per dare agli italiani una sanità più efficiente e vicina ai cittadini, soprattutto ai più fragili”, ha spiegato il ministro. Il modello a doppio canale. Tema centrale del decreto è un sistema misto, basato su due binari paralleli. La convenzione con le Asl resta il modello ordinario, ma viene profondamente riformata. Accanto a questo, viene introdotta una forma di dipendenza selettiva: i medici potranno, su base volontaria, diventare dipendenti pubblici del Servizio sanitario nazionale, come già avviene per i medici ospedalieri.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Medici di famiglia, ora possono diventare dipendenti pubblici con il decreto Schillaci Notizie correlate Arriva il decreto Schillaci: i medici di famiglia diventano dipendenti pubbliciUn medico di famiglia al centro dell’assistenza territoriale, motore delle Case di Comunità che stanno aprendo in tutta Italia e con un contratto da... Medici di famiglia fino a 72 anni, cosa cambia con il decreto PNRR sulla sanitàIl decreto PNRR approvato alla Camera interviene anche sulla sanità e introduce una misura che riguarda direttamente l’assistenza sul territorio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Arriva il medico di famiglia dipendente pubblico; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19. Decreto Schillaci, cosa cambia? Dagli orari agli stipendi fino alle pensioni, tutte le novità. E i medici di base protestanoMedici di famiglia al centro dell'assistenza territoriale, motore delle Case di Comunità che stanno aprendo in tutta Italia e con un contratto da dipendente, su base volontaria, con ... ilmattino.it Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunitàIl decreto Schillaci introduce un modello duale per i medici di famiglia, con nuove regole di lavoro e remunerazione per garantire il funzionamento delle Case di comunità. ilsole24ore.com Decreto Schillaci, medici di base in rivolta: dagli orari agli stipendi, cosa cambia - facebook.com facebook Medici di famiglia: passaggio alle Case di comunità e stipendio, cosa cambia con il nuovo decreto x.com