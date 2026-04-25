Nella revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola secondaria di secondo grado, si prevede un cambiamento importante nei programmi dei licei. In particolare, torna la distinzione tra le materie di Storia e Geografia, mentre la Geostoria viene eliminata. Questa modifica riguarda l'organizzazione delle discipline e le modalità di insegnamento previste per gli studenti dei licei italiani. La riforma introduce nuove linee guida per le materie storiche e geografiche nelle scuole superiori.

Nel quadro della revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola secondaria di secondo grado si profila un cambiamento significativo nei programmi dei licei. La proposta, che sarà sottoposta a consultazione pubblica, interviene sull’assetto delle discipline del primo biennio e introduce una serie di modifiche che riguardano contenuti, metodo e finalità didattiche. Tra le novità principali spicca l’abolizione della cosiddetta “Geostoria”, l’insegnamento integrato che verrà sostituito dal ritorno a due discipline distinte: Storia e Geografia. Le due materie avranno programmi autonomi e una diversa collocazione nel percorso formativo degli studenti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Riforma dei programmi scolastici nei licei: torna la separazione tra Storia e Geografia, Geostoria in archivio

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