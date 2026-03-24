Scuola arrivano i nuovi programmi per i licei | torna la geografia con IA e Storia vista dall'Occidente

Secondo le indiscrezioni anticipate dalla professoressa Loredana Perla a capo della commissione per le linee guida per i licei, a partire da settembre 2027 verrà data maggiore centralità allo studio dell'Italiano, si dirà addio alla "geostoria" ma la geografia sarà materia autonoma, e verrà implementato l'uso dell'IA in tutte le materie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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