La Lega Serie A ha annunciato un nuovo piano di riforma composto da 29 punti, ideato per affrontare le difficoltà del calcio italiano. La proposta arriva in seguito alla terza mancata qualificazione consecutiva della nazionale italiana ai Mondiali. Il documento mira a intervenire su diversi aspetti del sistema calcistico nazionale, con l’obiettivo di migliorare la competitività e la gestione delle squadre di vertice. La presentazione del piano segna un passo importante nel tentativo di rilanciare il calcio nel paese.

La Lega Serie A ha presentato un piano di riforma strutturale in 29 punti per rispondere alla crisi del calcio italiano dopo la terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale. Il presidente Simonelli ha illustrato il manifesto programmatico al presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante un vertice operativo a Milano. La strategia si articola su cinque macroaree, con un focus prioritario sulla sostenibilità finanziaria e sulla revisione dei rapporti con lo Stato. Il punto più critico riguarda il recupero di risorse dal settore del betting. La Serie A, guidata da Urbano Cairo, chiede l’abolizione del Decreto Dignità e l’introduzione di un prelievo dell’ 1% sulla raccolta totale delle scommesse calcistiche.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Riforma Serie A: pronto il piano in 29 punti per salvare il calcio italiano

Notizie correlate

Rivera: piano pronto per salvare il calcio italianoGianni Rivera ha confermato la sua disponibilità a guidare la Federazione Italiana Giuoco Calcio, presentando un piano d’azione definito insieme a...

De Laurentiis attacca il sistema: «Serie A a 16 squadre per salvare il calcio italiano»De Laurentiis attacca il sistema: «Serie A a 16 squadre per salvare il calcio italiano»"> Il calcio italiano è di nuovo sotto accusa e Aurelio De...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Successione Gravina: Malagò sfida Abete per la Figc. Programmi, date e percentuali del voto; La Serie A è una vacca che mungono tutti: Lotito shock chiede il commissario, Il Governo può farlo!; Riforma dei Ps. Il decalogo parla pisano.

Riforma Serie A, Carnevali boccia De Laurentis e si schiera con le piccole: I sogni non si toccanoL'ad neroverde dimostra di non essere assolutamente concorde con le proposte avanzate dal numero uno del Napoli in una recente intervista e si schiera con le squadre più piccole ... sport.virgilio.it

Disabilità, Cisl Palermo Trapani avvia interlocuzioni con enti coinvolti nell’applicazione della riforma. “E’ un tema sociale che rischia di esplodere, bisogna dare risposte a tante famiglie con uno studente con disabilità, per questo abbiamo avviato una serie di i facebook