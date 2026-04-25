Riflettori sull’assistenza sanitaria Sindaci dell’Abbiatense a confronto | La situazione è sotto controllo

L’assistenza sanitaria nel territorio dell’Abbiatense è stata al centro di un incontro tra i sindaci locali. Durante l’assemblea, i rappresentanti comunali hanno dichiarato che la situazione attuale del sistema sanitario è sotto controllo. La discussione ha coinvolto vari aspetti legati ai servizi sanitari offerti e alla gestione delle risorse, senza però entrare in dettagli specifici o fornire dati numerici.

Qual è lo "stato di salute" del sistema sanitario di riferimento per il territorio di Abbiategrasso? Secondo gli amministratori cittadini, in riferimento a quanto emerso dall’assemblea dei sindaci del distretto Abbiatense la situazione sarebbe "sotto controllo". All’incontro ha preso parte anche il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai (nella foto), insieme ai colleghi del territorio e ai vertici dell’ Asst Ovest Milanese (il direttore generale, Francesco Laurelli, il direttore socio sanitario, Giovanni Guizzetti e la direttrice del Distretto, Simonetta Stefanoni), con l’obiettivo di fare il punto sulla salute dei cittadini, dai medici di base e sul futuro dell’ ospedale Cantù.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riflettori sull’assistenza sanitaria. Sindaci dell’Abbiatense a confronto: "La situazione è sotto controllo" Notizie correlate Tessera sanitaria sotto il controllo del Fisco: ecco chi rischia verificheIl sistema fiscale italiano entra in una nuova fase di controllo sulle spese mediche, con un rafforzamento significativo degli strumenti a... Leggi anche: Tessera Sanitaria sotto controllo del Fisco, l’Agenzia mette gli occhi sulle spese mediche Altri aggiornamenti Temi più discussi: Riflettori sull’assistenza sanitaria. Sindaci dell’Abbiatense a confronto: La situazione è sotto controllo; La resistenza agli antimicrobici disegnata, a Roma una mostra con 30 opere di autori europei; Sanità territoriale in Campania, 98 milioni per il reclutamento di personale; Medicina di prossimità. la tecnologia può aiutare: ecco come. Riflettori sull’assistenza sanitaria. Sindaci dell’Abbiatense a confronto: La situazione è sotto controlloAbbiategrasso, il punto in un’assemblea tra primi cittadini del territorio e vertici Asst Ovest Milanese. Sotto la lente il numero dei medici di base, il futuro dell’ospedale Cantù e delle Case di com ... ilgiorno.it Assemblea generale Nazioni Unite. Dal piano pandemico all’assistenza sanitaria per tutti. Ecco i 5 punti in discussione sul tema sanitàCirca 4,5 miliardi di persone, più della metà della popolazione mondiale, non hanno sufficiente accesso ai servizi sanitari essenziali, una questione che i leader e i ministri mondiali affronteranno ... quotidianosanita.it Libertas Livorno protagonista alla Settimana Velica: riflettori sul Baskin e sull’inclusione Il 2 maggio spazio allo sport inclusivo, simbolo di integrazione e partecipazione Nella foto di Luigi Saietti, da sinistra il Sottotenente di Vascello Cesare Dell'Armellina (Se - facebook.com facebook #TGRLazio #rassegnastampa "A Roma riflettori accesi sull’eccellenza della sanità italiana con gli Healthcare Awards, un appuntamento che valorizza ricerca, innovazione e governance del sistema sanitario. Tra i premiati Luciano Ciocchetti, per il suo impegn x.com