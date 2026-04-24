Tessera Sanitaria sotto controllo del Fisco l’Agenzia mette gli occhi sulle spese mediche

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato un aumento dei controlli sulle spese mediche sostenute tramite la Tessera Sanitaria. Dal prossimo mese, verranno analizzati i dati delle spese inserite nelle dichiarazioni fiscali, con l’obiettivo di individuare eventuali anomalie o irregolarità. La misura riguarda tutte le spese mediche dichiarate dai contribuenti, con un’attenzione particolare a quelle di importo elevato o ripetuto nel tempo.

Svolta importante nella lotta all’evasione fiscale in ambito sanitario. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un sistema di controlli più stringente sulle spese mediche detratte dai contribuenti, basato su un incrocio sistematico dei dati tra il Sistema Tessera Sanitaria e le dichiarazioni dei redditi. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, ha ridefinito i criteri per i controlli formali sulle agevolazioni fiscali legate alle spese sanitarie. Le nuove norme si applicano alle spese sostenute a partire dal 2025 e producono effetti concreti sulla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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