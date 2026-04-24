Tessera sanitaria sotto il controllo del Fisco | ecco chi rischia verifiche
Il sistema fiscale italiano ha avviato una nuova fase di controlli sulle spese mediche, con un potenziamento degli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria. In particolare, si concentra sull'uso della tessera sanitaria, che potrebbe essere soggetta a verifiche più approfondite. Questa modifica riguarda coloro che effettuano spese sanitarie, con l’obiettivo di contrastare eventuali evasioni fiscali o dichiarazioni non corrette.
Il sistema fiscale italiano entra in una nuova fase di controllo sulle spese mediche, con un rafforzamento significativo degli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria. A partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2026, relative alle spese sostenute nel 2025, l’Agenzia delle Entrate intensifica le verifiche grazie a un incrocio sistematico tra i dati della tessera sanitaria e quelli inseriti dai contribuenti nei modelli dichiarativi. Si tratta di un passaggio che rientra in una strategia più ampia di contrasto all’evasione, basata sull’uso sempre più esteso delle banche dati digitali. 730 precompilato, quando inviare i dati e quali rimborsi possono arrivare già a luglio: le novità🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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