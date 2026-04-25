Riepilogo europeo | il Napoli conquista il secondo posto in Serie A con una grande vittoria

Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Cremonese in Serie A, con il risultato che si è deciso già prima dell’intervallo. La partita si è svolta il 24 aprile 2026 e ha permesso alla squadra di scalare la classifica, conquistando il secondo posto nel campionato. La gara si è conclusa con i gol che sono stati segnati nel primo tempo, lasciando poche possibilità di rimonta agli avversari.

2026-04-24 23:31:00 Breaking news: Il Napoli ha vinto comodamente 4-0 sulla Cremonese in Serie A, con il risultato effettivamente risolto prima dell’intervallo. I padroni di casa partono veloci e in tre minuti passano in vantaggio. Scott McTominay ha raccolto un passaggio di Kevin De Bruyne e ha colpito basso nell’angolo inferiore, dando il tono in anticipo. Il secondo gol è arrivato poco prima dell’intervallo, sfortunatamente per la Cremonese, quando Filippo Terracciano ha deviato la palla nella propria rete sotto pressione. C’era ancora tempo per il terzo prima dell’intervallo, ed è arrivato grazie a De Bruyne, che ha concluso con calma da dentro l’area per coronare un periodo di apertura dominante.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Serie A, il Napoli batte il Milan 1 a 0 e conquista il secondo postoPolitano al 79°minuto decide e fa volare il Napoli in classifica I partenopei scavalcano il Milan battendo la squadra di Allegri grazie ad un gol di... Savino Del Bene consolida il secondo posto con una netta vittoria su VallefogliaIn una sfida dai ritmi serrati, Savino Del Bene Scandicci ha dominato in tre set contro Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, imponendosi al... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Concorso Generale Ufficio dell'Unione Europea Funzionari Amministratori EPSO da 1490 posti: come prepararsi e membri della giuria; Calendario Napoli 2025/26: Serie A e Coppa Italia.