Il Napoli vince 1-0 contro il Milan in una partita valida per la Serie A, grazie a un gol di Politano al 79° minuto. Con questa vittoria, la squadra partenopea si piazza in seconda posizione in classifica, superando i rossoneri. La partita si è svolta senza ulteriori reti e ha visto i napoletani conquistare tre punti importanti in campionato.

Politano al 79°minuto decide e fa volare il Napoli in classifica. I partenopei scavalcano il Milan battendo la squadra di Allegri grazie ad un gol di Politano. La quinta vittoria consecutiva in serie A per i partenopei che sono l’unica squadra del campionato a non aver mai perso in casa. Un match equilibrato quello della trentunesima giornata di campionato tra Napoli e Milan al Maradona. Gli azzurri fanno girare bene la palla giocando, per lo più, nella metà campo avversaria mentre il Milan prova a trovare sin da subito la strada del gol con le incursioni di Modric. Nel secondo tempo entrano anche Leao e Pulisic ma la musica non cambia, gli uomini di Conte sono determinati a conquistare i tre punti e al 79° ci pensa Politano che approfitta di un rimbalzo ed insacca il pallone in rete, Maignan non può nulla. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Serie A, il Napoli batte il Milan 1 a 0 e conquista il secondo posto

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Napoli-Milan 1-0 (90?): un errore nel finale costa il secondo posto | Serie A NewsÈ terminata da pochi minuti Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli.

Milan perde con il Napoli e io mi scontro con Tiziano… #milan #napoli

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Napoli-Milan 1-0: gol e highlights. Politano entra e firma la rete decisivaIl Milan è la squadra che ha inflitto al Napoli la sua sconfitta interna più ampia in Serie A negli ultimi 25 anni: 4-0 il 2 aprile 2023, grazie ad una doppietta di Rafael Leão e ai gol di Alexis ... sport.sky.it

SI PARTE!!! Primo possesso per il Napoli...20:47Serie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Risultati della 31esima e classifica di Serie A aggiornata x.com

Serie A, Napoli-Milan 1-0: gli azzurri scavalcano i rossoneri e sono a -7 dalla capolista Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca facebook