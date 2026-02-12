Savino Del Bene consolida il secondo posto con una netta vittoria su Vallefoglia
Savino Del Bene Scandicci si prende la vittoria contro Vallefoglia. La squadra fissa il secondo posto in classifica grazie a un match senza troppi problemi. In tre set, hanno dominato in casa delle avversarie, lasciando poco spazio alle proteste. I punti sono arrivati con una buona organizzazione e tanta determinazione.
In una sfida dai ritmi serrati, Savino Del Bene Scandicci ha dominato in tre set contro Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, imponendosi al sestetto di casa e consolidando il secondo posto in classifica, subito dietro Conegliano. Prestazioni di rilievo da parte di Sarah Franklin e Ekaterina Antropova hanno guidato la formazione ospite, mentre i riferimenti della squadra di casa hanno provato a restare competitivi fino al termine dei game. Scandicci prende subito ritmo, allungando fino all’8-4 e mettendo in difficoltà la fase di ricezione avversaria. Antropova e Bosetti guidano l’attacco, con Pistola che chiama timeout per spezzare l’inerzia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Savino Del Bene blinda il secondo posto nel girone d'andata con il successo a Macerata
Savino Del Bene, tre punti per blindare il secondo posto e puntare alla Champions
