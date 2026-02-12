Savino Del Bene Scandicci si prende la vittoria contro Vallefoglia. La squadra fissa il secondo posto in classifica grazie a un match senza troppi problemi. In tre set, hanno dominato in casa delle avversarie, lasciando poco spazio alle proteste. I punti sono arrivati con una buona organizzazione e tanta determinazione.

In una sfida dai ritmi serrati, Savino Del Bene Scandicci ha dominato in tre set contro Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, imponendosi al sestetto di casa e consolidando il secondo posto in classifica, subito dietro Conegliano. Prestazioni di rilievo da parte di Sarah Franklin e Ekaterina Antropova hanno guidato la formazione ospite, mentre i riferimenti della squadra di casa hanno provato a restare competitivi fino al termine dei game. Scandicci prende subito ritmo, allungando fino all’8-4 e mettendo in difficoltà la fase di ricezione avversaria. Antropova e Bosetti guidano l’attacco, con Pistola che chiama timeout per spezzare l’inerzia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Savino Del Bene consolida il secondo posto con una netta vittoria su Vallefoglia

