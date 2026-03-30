Audizioni su area marina Capo Zafferano acque irrigue | Castelli su ricostruzione post sisma

Martedì 31 marzo alle 10.45 si terranno le audizioni della Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame di proposte di legge che modificano l’articolo 36 della legge del 1991. Tra gli argomenti discussi ci sono l’area marina di Capo Zafferano e le acque irrigue, con la presenza di Guido Castelli che ha presentato una ricostruzione dei danni e degli interventi post sisma.

Guido Castelli ROMA – Martedì 31 marzo, alle ore 10.45, la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti modifica all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano, svolge le seguenti audizioni: – Aurelio Angelini, già professore ordinario di sociologia dell’ambiente e del territorio – rappresentanti di Coldiretti Impresa Pesca – rappresentanti di Greenpeace – rappresentanti di Legambiente. Alle 11.25, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Audizioni su area marina Capo Zafferano, acque irrigue: Castelli su ricostruzione post sisma Articoli correlati Castelli confermato commissario post sisma fino al dicembre 2026Guido Castelli ANCONA - Il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l'incarico di Guido Castelli come commissario straordinario... Accelerata post-sisma. Castelli subito operativo: presto il piano d’azioneNovità da Roma sulla ricostruzione post-sisma del 18 settembre 2023, che colpì diversi comuni dell’Appennino forlivese, in particolare Tredozio e...