Riconsegnate le case popolari riqualificate

Sono state consegnate le prime case popolari riqualificate alla frazione Zorlesco, segnando l'apertura di uno dei tre complessi abitativi ricostruiti con i fondi del Pnrr. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e residenti, mentre le nuove abitazioni sono state consegnate ufficialmente dopo lavori di ristrutturazione e miglioramento. La cerimonia ha rappresentato il primo passo verso il completamento di un intervento più ampio di riqualificazione urbana.

Taglio del nastro alla frazione Zorlesco per il primo dei tre complessi popolari ricostruiti grazie ai fondi Pnrr. Ieri mattina, con la simbolica consegna delle chiavi, la palazzina di via Vanoni a Zorlesco ha aperto ufficialmente le sue porte agli inquilini. L’edificio è completamente ricostruito sulle ceneri della vecchia struttura ed oggi si presenta come una palazzina all’avanguardia con nove appartamenti, ad impatto energetico zero e a totale accessibilità, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’installazione di un ascensore che serve tutti i piani. "Questo momento corona un percorso partito anni fa", ha dichiarato il sindaco Elia Delmiglio durante la cerimonia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riconsegnate le case popolari riqualificate Notizie correlate Ex mattatoio, nuove risorse per le case popolariSarà rimodulato il finanziamento per consentire il completamento dell’intervento all’ex mattatoio di Massa. Case popolari, le domande entro l’8 aprileIl comune di Monteprandone ha pubblicato il bando di presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Riconsegnate le case popolari riqualificate; Tossicia, recuperate e restituite due colonne lignee del XVII secolo. Riconsegnate le case popolari riqualificateTaglio del nastro alla frazione Zorlesco per il primo dei tre complessi popolari ricostruiti grazie ai fondi Pnrr. Ieri ... ilgiorno.it Case popolari, è emergenza. L'ira dei residenti: i ricorsi per le graduatorieC’è chi aspetta una casa da 6 anni, chi ha minori disabili in gravi condizioni ma dorme in pochi metri quadri, ospitato da parenti, chi una casa l’ha avuta assegnata ma ci ha rinunciato per le ... quotidianodipuglia.it Capre in fuga al valico italo-svizzero di Gandria: invadono la strada, intervengono i doganieri per fermarle: Dopo essere state recuperate e messe in salvo i funzionari elvetici le hanno riconsegnate al loro proprietario - facebook.com facebook