Ricomposto il Polittico Mormile | Un’opera dalla storia complessa

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato recentemente completato il restauro del Polittico Mormile, un’opera che ha attraversato una storia complessa e articolata. L’intervento ha riguardato la conservazione e il recupero dei dettagli originari, garantendo così la preservazione dell’arte e della sua integrità. L’operazione rientra in un progetto più ampio di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale, volto a conservare e rendere fruibile il bene nel tempo.

Un importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale restituisce oggi al pubblico un’opera di straordinario rilievo: il Polittico Mormile di Antonio Rimpatta, ora finalmente ricomposto quasi integralmente grazie all’acquisizione di due tavole mancanti da parte del Ministero della Cultura nel 2025. Le due opere raffiguranti San Pietro e San Sebastiano, dopo essere state dichiarate di rilevante interesse culturale nel 2022 sono state individuate e acquistate sul mercato antiquario milanese, per essere destinate alla Direzione regionale Musei nazionali Toscana e ricollocate nel Museo del Cenacolo di Fuligno (oggi aperto gratuitamente dalle 9 alle 13), che già conservava il nucleo principale del polittico.🔗 Leggi su Lanazione.it

ricomposto il polittico mormile un8217opera dalla storia complessa
© Lanazione.it - Ricomposto il Polittico Mormile: "Un’opera dalla storia complessa"

Le nuove tavole del Polittico Mormile - Nuova acquisizione da parte del MIC

Video Le nuove tavole del Polittico Mormile - Nuova acquisizione da parte del MIC

Notizie correlate

Leggi anche: Ex detenuto condannato per reati aggravati ottiene riduzione pena nonostante storia criminale complessa

Dalle spiagge di Bali ai boschi di Palmoli: la vera (e complessa) storia della “famiglia nel bosco”Negli ultimi mesi molto si è detto (spesso a sproposito) sul caso di quella che tutti ormai conosciamo come la «famiglia nel bosco».

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Firenze, il Polittico Mormile torna visibile ricomposto quasi integralmente al Cenacolo del Fuligno; Ricomposto il Polittico Mormile: Un’opera dalla storia complessa; Al Cenacolo del Fuligno a Firenze la versione completa del Polittico Mormile; 25 aprile 2026: ingressi gratuiti nei musei statali della Toscana.

polittico mormile ricomposto il polittico mormileRicomposto il Polittico Mormile: Un’opera dalla storia complessaUn importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale restituisce oggi al pubblico un’opera di straordinario rilievo: ... lanazione.it

polittico mormile ricomposto il polittico mormileAl Cenacolo del Fuligno a Firenze la versione completa del Polittico MormileRicomposto quasi integralmente il Polittico Mormile di Antonio Rimpatta, artista bolognese fortemente influenzato dal Perugino, custodito al Cenacolo del Fuligno a Firenze. (ANSA) ... ansa.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.