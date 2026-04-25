Ricomposto il Polittico Mormile | Un’opera dalla storia complessa

È stato recentemente completato il restauro del Polittico Mormile, un’opera che ha attraversato una storia complessa e articolata. L’intervento ha riguardato la conservazione e il recupero dei dettagli originari, garantendo così la preservazione dell’arte e della sua integrità. L’operazione rientra in un progetto più ampio di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale, volto a conservare e rendere fruibile il bene nel tempo.

Un importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale restituisce oggi al pubblico un’opera di straordinario rilievo: il Polittico Mormile di Antonio Rimpatta, ora finalmente ricomposto quasi integralmente grazie all’acquisizione di due tavole mancanti da parte del Ministero della Cultura nel 2025. Le due opere raffiguranti San Pietro e San Sebastiano, dopo essere state dichiarate di rilevante interesse culturale nel 2022 sono state individuate e acquistate sul mercato antiquario milanese, per essere destinate alla Direzione regionale Musei nazionali Toscana e ricollocate nel Museo del Cenacolo di Fuligno (oggi aperto gratuitamente dalle 9 alle 13), che già conservava il nucleo principale del polittico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricomposto il Polittico Mormile: "Un’opera dalla storia complessa" Le nuove tavole del Polittico Mormile - Nuova acquisizione da parte del MIC Notizie correlate Leggi anche: Ex detenuto condannato per reati aggravati ottiene riduzione pena nonostante storia criminale complessa Dalle spiagge di Bali ai boschi di Palmoli: la vera (e complessa) storia della “famiglia nel bosco”Negli ultimi mesi molto si è detto (spesso a sproposito) sul caso di quella che tutti ormai conosciamo come la «famiglia nel bosco». Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Firenze, il Polittico Mormile torna visibile ricomposto quasi integralmente al Cenacolo del Fuligno; Ricomposto il Polittico Mormile: Un’opera dalla storia complessa; Al Cenacolo del Fuligno a Firenze la versione completa del Polittico Mormile; 25 aprile 2026: ingressi gratuiti nei musei statali della Toscana. Ricomposto il Polittico Mormile: Un’opera dalla storia complessaUn importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale restituisce oggi al pubblico un’opera di straordinario rilievo: ... lanazione.it Al Cenacolo del Fuligno a Firenze la versione completa del Polittico MormileRicomposto quasi integralmente il Polittico Mormile di Antonio Rimpatta, artista bolognese fortemente influenzato dal Perugino, custodito al Cenacolo del Fuligno a Firenze. (ANSA) ... ansa.it Firenze Fuori. . Le nuove tavole del Polittico Mormile - Nuova acquisizione da parte del MIC Di Francesco Tufano Un importante intervento del Ministero della Cultura restituisce al pubblico il Polittico Mormile di Antonio Rimpatta, oggi quasi integralmente rico - facebook.com facebook Al Cenacolo del Fuligno a Firenze la versione completa del Polittico Mormile. Presentate le due tavole acquistate dal ministero della Cultura #ANSA x.com