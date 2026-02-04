Ex detenuto condannato per reati aggravati ottiene riduzione pena nonostante storia criminale complessa

Agrigento, 4 febbraio 2026. Oggi alle 14.30 il giudice Michele Dubini ha deciso di ridurre di sei mesi la pena a Giuseppe Sottile, un uomo di Villaseta con una lunga storia criminale. Nonostante i precedenti per armi, resistenza e falsificazione, la corte ha accolto la richiesta di sconto. La decisione ha fatto discutere, anche perché l’uomo ha ottenuto la riduzione nonostante la complessità del suo passato.

Agrigento, 4 febbraio 2026. Alle 14.30 precise, nell’aula 3 del tribunale di Agrigento, il giudice dell’esecuzione Michele Dubini ha firmato un provvedimento che ha scosso l’opinione pubblica: ha ridotto di sei mesi la pena a Giuseppe Sottile, un trentottenne di Villaseta, già condannato per detenzione illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale e falsificazione di documenti. La nuova sentenza, frutto di un ricorso presentato dall’avvocato Davide Casà, ha portato il cumulo delle pene da un anno e sette mesi a un anno e un mese. Un’operazione legale che, in apparenza, sembra scontata. Ma il caso di Sottile non è affatto banale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex detenuto condannato per reati aggravati ottiene riduzione pena nonostante storia criminale complessa Approfondimenti su Agrigento Pena Una pena di quattro anni. Porta la droga in carcere. Detenuto condannato Un detenuto condannato a quattro anni per traffico di droga è stato nuovamente arrestato al rientro in carcere, trovato con diversi ovuli nascosti nello stomaco. Sicurezza pubblica, in Irpinia riduzione netta dei reati Nella giornata di ieri, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Agrigento Pena Argomenti discussi: Mamdani sceglie un ex detenuto per guidare le carceri di New York mentre Rikers rimane sotto la supervisione federale; Quattro anni e 9 mesi al boss detenuto che accusava tutti: condannato per calunnia; Mitiga, l'impresa sociale dei detenuti per i detenuti: ll lavoro antidoto a recidive e stigma; Società fantasma per frodare il fisco: condannati ex pilota di Gran Turismo e la madre. Alemanno: Da ex Ministro a detenuto/ In carcere non c’è rispetto per la dignità, manca la rieducazioneGianni Alemanno, ex Ministro attualmente detenuto a Rebibbia parla dell'esperienza in carcere: Chi sbaglia deve pagare ma servono percorsi di rieducazione ... ilsussidiario.net SEMILIBERTA' OMICIDIO Semilibertà a un condannato per omicidio: il ricorso della Procura generale non passa, la Cassazione confermaIl tema è delicato: semilibertà concessa a un detenuto condannato a 30 anni per omicidio, occultamento di cadavere e truffa ... statoquotidiano.it Di Lauro junior è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Eugenio Nardi e resterà detenuto al 41 bis, in regime di isolamento, perché ritenuto ancora capace di influenzare le scelte del suo gruppo e dei fedelissimi rimasti all’esterno - facebook.com facebook

