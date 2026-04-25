A Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati eseguiti esami del sangue su un uomo di 50 anni due mesi dopo un sospetto avvelenamento da ricina. Durante le festività natalizie, una donna di 50 anni e una ragazza di 15 anni hanno perso la vita, con l’ipotesi che si tratti di un avvelenamento da questa sostanza tossica. Le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Sempre più fitto il giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove mamma e figlia di 50 e 15 anni sono morte nei giorni delle festività natalizie probabilmente a seguito di avvelenamento da ricina, una sostanza tossica potenzialmente letale. La relazione del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia ha confermato con "massima affidabilità" la presenza del veleno nel sangue di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, un’"intossicazione acuta" che rafforza l’ipotesi di duplice omicidio premeditato. Resta invece il nodo del padre e marito, Gianni Di Vita: agli esami è risultato negativo, ma gli esperti non escludono un possibile contatto con la sostanza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, esami del sangue a Gianni Di Vita solo due mesi dopo: il giallo

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