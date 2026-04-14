Il giallo di Pietracatella gli esami confermano | Gianni Di Vita negativo alla ricina Altre 5 persone in questura

Il giallo di Pietracatella si arricchisce di nuovi dettagli dopo che gli esami tossicologici hanno confermato che Gianni Di Vita è risultato negativo alla ricina. Le indagini proseguono, mentre altre cinque persone sono state ascoltate in questura. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con gli inquirenti che continuano a raccogliere elementi per fare luce sul caso.

Campobasso, 14 aprile 2026 – Filtrano nuove indiscrezioni sugli esami tossicologici, step chiave nell’inchiesta sul giallo di Pietracatella: i test di laboratorio confermerebbero la positività alla ricina per Sara Di Vita, 15 anni, e la mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte durante le vacanze di Natale, mentre Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne, risulterebbe negativo. Le informazioni arrivano da fonti qualificate; ad ogni modo a giorni è attesa la relazione ufficiale del Centro Antiveleni di Pavia, che dovrà chiarire i dettagli: quantità, modalità di esposizione alla sostanza tossica e compatibilità con il quadro clinico riscontrato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il giallo di Pietracatella, gli esami confermano: Gianni Di Vita negativo alla ricina. Altre 5 persone in questura Giallo di Pietracatella, marito negativo alla ricina: altre 5 persone in Questura, spunta la pista sentimentaleRicina confermata: il dato che cambia tutto Nel giallo di Pietracatella arriva la conferma che trasforma definitivamente il caso: madre e figlia... Giallo ricina: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia alla difesaL’avvocato Arturo Messere ha ufficialmente comunicato la sua decisione di non proseguire l’assistenza legale a Gianni Di Vita, coinvolto...