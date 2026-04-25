Ricercato per droga intercettato dalle Volanti nella parte bassa della città 36enne in carcere

Un uomo di 36 anni, ricercato per reati legati alla droga, è stato intercettato dalle Volanti nella zona periferica della città e successivamente portato in carcere. La Polizia di Stato prosegue con le operazioni di presidio e controllo del territorio nel capoluogo. Le forze dell'ordine hanno intensificato le attività di monitoraggio nelle aree considerate a rischio, rafforzando la presenza sul territorio.

Continua l'attività di presidio e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel capoluogo ciociaro. Nelle scorse ore, gli agenti della Sezione Volanti della locale Questura hanno rintracciato e tratto in arresto un 36enne nato in Romania, dando esecuzione a un provvedimento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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