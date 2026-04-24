Riccione riapre il Centro di Buon Vicinato Le 5 Terre | nuovo spazio di socialità

Domenica 26 aprile alle 17 Riccione ospiterà l’inaugurazione del Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre” in viale La Spezia. La riapertura segna il ritorno di uno spazio dedicato alla socialità e alla convivialità nel quartiere. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e prevede momenti di festa e di incontro tra i cittadini. Il centro era stato chiuso in passato e ora riapre per favorire l’interazione tra residenti.

Sarà un pomeriggio all’insegna della festa, della buona compagnia e della convivialità: domenica 26 aprile, alle 17, Riccione accoglie un nuovo spazio di socialità e convivialità con la riapertura ufficiale del Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre”, in viale La Spezia. La festa sarà aperta a tutta.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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