Riapre la Fontana del Lantro | otto uscite con Le Nottole

Da domenica 26 aprile riprendono le visite guidate alla Fontana del Lantro, organizzate dal gruppo speleologico. Le escursioni prevedono otto uscite con il contributo dell’associazione. Nel 2025 sono state effettuate tre visite in totale. La Fontana del Lantro si trova nel centro storico e viene aperta al pubblico in questa occasione. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le caratteristiche del sito naturale.

CITTÀ ALTA. Da domenica 26 aprile tornano le visite guidate con il gruppo speleologico. Nel 2025 sono stati 3.199 i visitatori con un incremento del 132% sul 2024. Torna visitabile da domenica 26 aprile uno dei luoghi più suggestivi della «Bergamo sotterranea». Riprendono infatti, le aperture al pubblico della Fontana del Lantro, in Città Alta, grazie alla collaborazione tra il Comune e il Gruppo speleologico bergamasco «Le Nottole». Dopo il perfezionamento della convenzione per la gestione della fontana con visite guidate e i lavori di manutenzione straordinaria sulla griglia della passerella utilizzata per visitare la cisterna, è pronto il calendario.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Riapre la Fontana del Lantro: otto uscite con «Le Nottole» Notizie correlate Fontana del Lantro, tornano le aperture al pubblicoTornano da domenica 26 aprile, le aperture al pubblico della Fontana del Lantro, uno dei luoghi più suggestivi di Città Alta, grazie alla... Leggi anche: Bergamo, Fontana del Lantro e Cannoniera di San Michele: «Lavori per riaprirle» Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Riapre la Fontana del Lantro: otto uscite con Le Nottole; Visite alla Fontana del Lantro; Riapre la Fontana del Lantro: otto appuntamenti da aprile a ottobre; Bergamo, aperture gratuite per la Fontana del Lantro: alla scoperta dell'antichissima cisterna sotterranea. Riapre la Fontana del Lantro: otto uscite con «Le Nottole»Da domenica 26 aprile tornano le visite guidate con il gruppo speleologico. Nel 2025 sono stati 3.199 i visitatori con un incremento del 132% sul 2024. ecodibergamo.it Bergamo, aperture gratuite per la Fontana del Lantro: alla scoperta dell'antichissima cisterna sotterraneaUna domenica al mese sino a ottobre, ma anche il sabato di Ferragosto: l'impianto è citato già in un documento del 928. Lo scorso anno quasi 3.200 visitatori ... bergamo.corriere.it Da domenica 26 aprile tornano le visite guidate con il gruppo speleologico. Nel 2025 sono stati 3.199 i visitatori con un incremento del 132% sul 2024. x.com Altri scatti dal viaggio nell’immaginario del grande John Howe, tra le sale della Tour du Fantastique a Neuchâtel. 14 aprile. #musei #fantasyart #illustration - facebook.com facebook