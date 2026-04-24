Fontana del Lantro tornano le aperture al pubblico

Da domenica 26 aprile, la Fontana del Lantro riapre al pubblico a Bergamo, dopo un periodo di chiusura. La riapertura è possibile grazie a un accordo tra il Comune e il Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole. La fontana, situata in Città Alta, è uno dei punti di interesse più apprezzati della zona e ora sarà accessibile di nuovo ai visitatori.

Tornano da domenica 26 aprile, le aperture al pubblico della Fontana del Lantro, uno dei luoghi più suggestivi di Città Alta, grazie alla collaborazione tra il Comune di Bergamo e il Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole. Il calendario prevede otto aperture libere e gratuite, tutte con orario dalle 14.30 alle 18.30, nelle seguenti date: domenica 26 aprile, domenica 31 maggio, domenica 28 giugno, domenica 26 luglio, sabato 15 e domenica 30 agosto, domenica 27 settembre e domenica 25 ottobre. L’accesso è regolato per garantire la sicurezza dei visitatori: gruppi contingentati di massimo 15 persone per volta, obbligo di scarpe chiuse con suola antiscivolo e alcune limitazioni legate alla natura del sito ipogeo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, Fontana del Lantro e Cannoniera di San Michele: «Lavori per riaprirle» VIDEO | Tornano le Giornate Fai di Primavera: ecco le aperture a Messina e provinciaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal Monastero... Aggiornamenti e dibattiti Fontana del Lantro, tornano le aperture al pubblicoDomenica 26 aprile il primo degli otto appuntamenti, in programma fino a ottobre per visitare la cisterna sotterranea di Città Alta ... bergamonews.it Bergamo, aperture gratuite per la Fontana del Lantro: alla scoperta dell'antichissima cisterna sotterraneaUna domenica al mese sino a ottobre, ma anche il sabato di Ferragosto: l'impianto è citato già in un documento del 928. Lo scorso anno quasi 3.200 visitatori ... bergamo.corriere.it