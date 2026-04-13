Bergamo Fontana del Lantro e Cannoniera di San Michele | Lavori per riaprirle

A Bergamo, i lavori sono in corso per riaprire la fontana del Lantro e la cannoniera di San Michele. La cisterna, che durante le festività pasquali è rimasta chiusa, sarà presto accessibile di nuovo al pubblico. La passerella è stata sistemata, permettendo di ripristinare l'accesso alle aree interessate. Le operazioni sono in fase avanzata e si attendono le prossime fasi di completamento.

I CANTIERI. La cisterna è rimasta chiusa a Pasqua, ma tornerà presto visitabile: «Sistemata la passerella». Per il sito difensivo entro l’anno è prevista la messa in sicurezza. Era ormai diventata una tappa fissa nelle passeggiate di Pasquetta in Città Alta, ma quest’anno la fontana del Lantro è rimasta chiusa. Le visite al manufatto ipogeo, che per secoli e sino agli ultimi anni del 1800 ha fornito acqua alla città, sono sempre attese, occasione per immergersi nella Bergamo sotterranea sconosciuta ai più. Nei giorni scorsi c’è chi ha notato la mancata apertura da parte del Comune di Bergamo in occasione delle festività pasquali. La stagione...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, Fontana del Lantro e Cannoniera di San Michele: «Lavori per riaprirle» Grottaminarda, benedizione del campanile e riapertura della Chiesa di San MicheleA Grottaminarda, domenica 12 aprile alle ore 17 la Chiesa di San Michele sarà riaperta al culto. Rilancio del Mercato di San Michele: Costalonga si confronta con gli operatoriL'assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, e una nutrita delegazione di commercianti del mercato di San Michele...