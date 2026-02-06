Pagamenti via cellulare semplificano il parcheggio in città | servizio comodo per turisti e residenti

A Maranello, pagare il parcheggio diventa più semplice grazie a un nuovo servizio di pagamenti via cellulare. Turisti e residenti possono ora gestire facilmente le soste senza dover cercare monete o biglietti cartacei. La città punta a rendere più comodi i servizi per chi visita o vive qui, soprattutto in un momento in cui il turismo cresce continuamente.

In una città dove il turismo è un pilastro economico e le strade si popolano di visitatori ogni giorno, Maranello si impegna a offrire soluzioni sempre più innovative per i viaggiatori. Con un nuovo servizio digitale, il parcheggio si paga col cellulare, e l’app EasyPark, ormai diffusa in oltre mille comuni italiani, arriva a Maranello per garantire ai turisti e ai residenti un’esperienza di sosta più veloce, flessibile, e meno stress. È un passo avanti significativo rispetto alle tradizionali monete o carte di pagamento in formato cartaceo, che, pur rimanendo disponibili, ormai non sono più la scelta principale per molti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Maranello Parcheggio

