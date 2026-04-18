Il Cimitero delle Fontanelle ha riaperto dopo un periodo di chiusura, introducendo un sistema di biglietti per l’ingresso. La nuova modalità prevede il pagamento per i visitatori, ma ai residenti di Napoli viene concessa l’entrata gratuita o con deroghe specifiche. La riapertura segna il ritorno alla normale attività del sito, che è uno dei luoghi storici più visitati della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Cimitero delle Fontanelle riapre con un nuovo modello di gestione che prevede un biglietto d’ingresso, ma con ampie deroghe per i cittadini di Napoli. Il Comune e la Cooperativa La Paranza stanno definendo l’estensione della gratuità — già attiva per i residenti delle due Municipalità limitrofe (II e III) — a tutti gli abitanti della città, previa prenotazione e in determinate fasce orarie. “Stiamo lavorando per fare in modo che tutti i napoletani possano entrare gratuitamente in determinati orari e giorni – ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – questo sarà il sistema definitivo”. La scelta di...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Riapre il Cimitero delle Fontanelle, ticket per gestione ma gratis ai residenti

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