Riapre il Cimitero delle Fontanelle ticket per gestione ma gratis ai residenti
Il Cimitero delle Fontanelle ha riaperto dopo un periodo di chiusura, introducendo un sistema di biglietti per l’ingresso. La nuova modalità prevede il pagamento per i visitatori, ma ai residenti di Napoli viene concessa l’entrata gratuita o con deroghe specifiche. La riapertura segna il ritorno alla normale attività del sito, che è uno dei luoghi storici più visitati della città.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Cimitero delle Fontanelle riapre con un nuovo modello di gestione che prevede un biglietto d’ingresso, ma con ampie deroghe per i cittadini di Napoli. Il Comune e la Cooperativa La Paranza stanno definendo l’estensione della gratuità — già attiva per i residenti delle due Municipalità limitrofe (II e III) — a tutti gli abitanti della città, previa prenotazione e in determinate fasce orarie. “Stiamo lavorando per fare in modo che tutti i napoletani possano entrare gratuitamente in determinati orari e giorni – ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – questo sarà il sistema definitivo”. La scelta di...🔗 Leggi su Anteprima24.it
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