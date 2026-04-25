Riapre il chiosco bruciato dai ragazzini

Il chiosco nel parchetto tra via Sant’Andrea e via Lissoni, che era stato danneggiato da un incendio appiccato da alcuni ragazzini, ha riaperto da pochi giorni. La struttura, chiusa per alcune settimane, è tornata ad essere operativa, portando di nuovo vita nell’area verde del quartiere Cazzaniga. La riapertura è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato entusiasmo tra i residenti.

La bella stagione è stata foriera di una lieta e attesa notizia per il quartiere Cazzaniga: ha da qualche giorno riaperto il chiosco del parchetto tra via Sant’Andrea e via Lissoni. L’area ristoro era stata vittima, il 4 gennaio 2025, di un incendio provocato da una “bravata“ di un gruppetto di minorenni – ripresi dalle telecamere – che avevano fatto esplodere una scatola di petardi. Gravi le conseguenze, con le fiamme che avevano bruciato la struttura in legno del chiosco, facendo danni anche a tavoli, sedie, ombrelloni, arredo esterno, e costringendo all’intervento dei vigili del fuoco. L’incendio, pur senza conseguenze per le persone, ha reso necessario un lungo iter tecnico e giudiziario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riapre il chiosco bruciato dai ragazzini Notizie correlate Riapre il chiosco distrutto dai vandali. Ma con le telecamereDopo oltre un anno di attesa, il chiosco del parchetto tra via Lissoni e via Sant’Andrea, nel quartiere Cazzaniga, si prepara a tornare operativo. Leggi anche: Terni, riapre lo storico chiosco della Passeggiata: “Impegno massimale per farlo ripartire al meglio” Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Riapre il chiosco bruciato dai ragazzini; Chiosco bruciato. Raccolti già 6.500 euro. Riapre il chiosco bruciato dai ragazziniLa bella stagione è stata foriera di una lieta e attesa notizia per il quartiere Cazzaniga: ha da qualche giorno ... ilgiorno.it