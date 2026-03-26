Terni riapre lo storico chiosco della Passeggiata | Impegno massimale per farlo ripartire al meglio

A Terni, il chiosco storico della Passeggiata riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura. La nuova gestione è affidata a Francesco Passerini, che ha promesso di riportarlo a funzionare al meglio. Il locale, molto amato dai residenti, rappresenta un punto di riferimento nel parco cittadino e torna a essere accessibile a visitatori di tutte le età.

Una riapertura agognata per il chiosco della Passeggiata. Luogo del cuore per generazioni di ternani, punto di riferimento per lo storico parco tornerà a vivere grazie alla nuova gestione di Francesco Passerini. L’apertura ufficiale è prevista per la giornata di venerdì 27 marzo (ore 16). Un pomeriggio speciale dedicato a grandi e piccini con il Mago Lino, giochi di magia e zucchero filato per i presenti. Inoltre vino e porchetta per proseguire con i festeggiamenti. Alla redazione di www.ternitoday.it Francesco Passerini spiega che: “Era impossibile tenere chiuso un bar del genere, in un parco così bello. Da circa un anno che aspettavo i permessi per avere l’ok definitivo dal Comune e dai proprietari”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, riapre lo storico chiosco della Passeggiata: “Impegno massimale per farlo ripartire al meglio” Articoli correlati Pasticceria Pintauro, venerdì 27 riapre in via Toledo lo storico tempio della sfogliatellaRiaprirà ufficialmente al pubblico venerdì 27 marzo la storica Pasticceria Pintauro, uno dei nomi più longevi e rappresentativi della tradizione... Leggi anche: “Se queste sono le condizioni, meglio non farlo”: lo sfogo di Gattuso, salta lo stage dell’Italia in vista dei playoff per i Mondiali Una raccolta di contenuti su Terni riapre lo storico chiosco della... Temi più discussi: Terni: il 27 marzo riapre lo storico chiosco-bar della Passeggiata; Terni, il Kiosco della Passeggiata torna a vivere: apertura dal 27 marzo -; Terni, riapre il Campo Scuola Casagrande: Convivenza, autoregolazione ed attenzione nella gestione. Una forte emozione; Terni, il Campo Scuola riapre agli atleti: Bentornati nella vostra casa GALLERIA FOTOGRAFICA. Terni, il Kiosco della Passeggiata torna a vivere: apertura dal 27 marzoRiparte lo storico chiosco Liberty nel parco La Passeggiata di Terni. L’inaugurazione è fissata per il 27 marzo dalle 16. Il pomeriggio nel locale, che ora si chiama Kiosco della Passeggiata, sarà d ... umbria24.it Riapre lo storico hotel termale del Caracciolo Hospitality GroupCon l’arrivo della primavera torna il desiderio di rallentare e dedicarsi al proprio benessere. È proprio in questa stagione che il Grand Hotel Telese, storico hotel termale nel cuore del Sannio, riap ... napolitoday.it Sabato 11 Aprile alle 18 sarò ospite al Terni Influencer & Creator Festival! Ci vediamo al PalaSì! Culture & Eventi in Piazza San Giovanni Decollato a Terni! - facebook.com facebook #RassegnaStampa #Umbria #25marzo Raffaello a #NY #CittàdiCastello incanta gli USA Stadio-Clinica Tar boccia il progetto a Terni Allarme CNA su caro gasolio Sir Perugia impresa alle Canarie #Perugia #Terni #News Tutte le info su @umbri x.com