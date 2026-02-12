Riapre il chiosco distrutto dai vandali Ma con le telecamere

Dopo più di un anno di chiusura, il chiosco nel parchetto tra via Lissoni e via Sant’Andrea riapre i battenti. Questa volta, però, sarà tutto diverso: ci saranno telecamere di sorveglianza per evitare nuovi atti di vandalismo. La riparazione è stata completata e il chiosco, che era stato distrutto, ora torna a servire i residenti del quartiere.

Dopo oltre un anno di attesa, il chiosco del parchetto tra via Lissoni e via Sant'Andrea, nel quartiere Cazzaniga, si prepara a tornare operativo. La riapertura è prevista per il mese di marzo e rappresenta una notizia attesa da tempo da residenti e famiglie. A sottolinearne l'importanza è il consigliere comunale del Pd Leonardo Braccio. "È una buona notizia per le famiglie – osserva – soprattutto ora che si avvicina la primavera. Questo spazio è sempre molto vissuto, in particolare nei mesi più caldi. Tornerà un servizio fondamentale per chi frequenta uno dei parchi più belli della città". Il consigliere, tuttavia, invita a non dimenticare quanto accaduto il 4 gennaio 2025, quando un incendio distrusse la struttura in legno del chiosco, rendendola inagibile e costringendo all'intervento dei vigili del fuoco.

