Via la neve dalla strada | riaperto dopo l' inverno il Passo dello Spluga

Da leccotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i mesi di chiusura invernale, il Passo dello Spluga è stato riaperto al traffico venerdì 24 aprile. La strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” riprende così il suo regolare utilizzo dopo aver rimosso neve e ghiaccio accumulatisi durante l’inverno. La riapertura permette di riprendere le normali attività di collegamento tra le aree interessate, segnando la fine della stagione invernale per questa infrastruttura.

A partire da venerdì 24 aprile verrà riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, al termine della stagione invernale. Ciò a seguito del completamento delle attività necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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