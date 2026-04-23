Via la neve dalla strada | riaperto dopo l' inverno il Passo dello Spluga

Dopo i mesi di chiusura invernale, il Passo dello Spluga è stato riaperto al traffico venerdì 24 aprile. La strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” riprende così il suo regolare utilizzo dopo aver rimosso neve e ghiaccio accumulatisi durante l’inverno. La riapertura permette di riprendere le normali attività di collegamento tra le aree interessate, segnando la fine della stagione invernale per questa infrastruttura.

A partire da venerdì 24 aprile verrà riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, al termine della stagione invernale. Ciò a seguito del completamento delle attività necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Passo dello Stelvio a fine ottobre: CHE SPETTACOLO! Notizie correlate Riapre domani il Passo dello SplugaA partire da domani, venerdì 24 aprile, verrà riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la strada Statale 36 “del Lago di Como e dello... Passo dello Spluga lungo la statale 36: da venerdì 24 aprile scatta la riaperturaSondrio, 23 aprile 2026 – A partire da domani, venerdì 24 aprile, verrà riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la strada statale 36 "del... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nasce Largo delle Rogge: un nuovo nome per ricordare la Bergamo nascosta dell’acqua; Sassi contro le case e auto danneggiate in via Madonna della Neve, i residenti: Il degrado diventa violenza; Lo chalet degli amori sepolti dalla neve; Jorassique Pâques, nuova via francese alla nord delle Grandes Jorasses. Via la neve dalla strada: riaperto dopo l'inverno il Passo dello SplugaA partire da venerdì 24 aprile verrà riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, al termine della stagione invernale. Ciò a seguito del ... leccotoday.it Via libera alla convenzione tra Comune e Commissario di Governo: un piano da 31 milioni di euro per mettere in sicurezza San Fruttuoso e la Val Bisagno. L'assessore Ferrante: "Dopo quattro anni di stop riparte un'opera fondamentale per la città" - facebook.com facebook Svolta storica per l’Abruzzo: via libera allo smaltimento delle 1.000 tonnellate di nafta nei Laboratori del Gran Sasso @INFN_ Meno rischi per l’acquifero, più sicurezza. Ora rimozione rapida e controlli rigorosi. Un risultato concreto. x.com