Da venerdì 24 aprile il Passo dello Spluga sulla strada statale 36 sarà di nuovo aperto al traffico dopo la chiusura invernale. La riapertura riguarda la sezione della strada che collega la provincia di Sondrio con quella di Chiavenna. La chiusura era stata in vigore durante i mesi più freddi dell’anno, e ora si riprende la normale circolazione sulla strada che attraversa il passo.

Sondrio, 23 aprile 2026 – A partire da domani, venerdì 24 aprile, verrà riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", al termine della stagione invernale. a seguito del completamento delle attività necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e percorribilità. L’intervento. Nei giorni scorsi, Anas ha completato gli interventi di sgombero neve e di sistemazione della pavimentazione, operazioni indispensabili per garantire la piena percorribilità dell'arteria. Le attività sono state condotte in coordinamento con le Autorità Elvetiche, che hanno provveduto alla riapertura del tratto di competenza sul versante svizzero (strada principale H567).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passo dello Spluga lungo la statale 36: da venerdì 24 aprile scatta la riapertura

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