È morto Fabio Roversi Monaco ex rettore dell’Università di Bologna

È scomparso all’età di 87 anni Fabio Roversi Monaco, noto giurista e professore emerito di Diritto amministrativo presso l’Università di Bologna. Roversi Monaco ha ricoperto il ruolo di rettore dell’ateneo in passato. La sua carriera si è concentrata nello studio e nell’insegnamento del diritto pubblico e amministrativo. La notizia della sua morte è stata confermata dalle istituzioni accademiche.

É morto a 87 anni Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo dell’ Università di Bologna. Dal 1985 al 2000 è stato magnifico rettore dell’Alma Mater, contribuendo in modo decisivo al suo sviluppo internazionale attraverso diverse iniziative, tra cui la Magna Charta Universitatum firmata da oltre 400 Rettori (1988) e il Bologna Process, che ha trovato compimento nella partecipazione di 29 ministri dell’Istruzione europei, riunitisi a Bologna nel 1999 per la comparabilità qualitativa dei titoli di istruzione dei vari Paesi e la libera circolazione di studenti e laureati europei. Gli incontri hanno portato alla redazione della Bologna Declaration, sottoscritta da 29 Paesi Europei. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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