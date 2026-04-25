Resinovich il Pm chiede l’analisi dei cordini | è scontro tra accusa e difesa

La procura ha disposto ulteriori analisi sui materiali trovati sul luogo dell’incidente, tra cui sacchi, guanti e spaghi, nell’ambito delle indagini sul caso Resinovich. La decisione è stata presa dopo un incidente probatorio, ma la difesa si è opposta, sollevando preoccupazioni riguardo a possibili contaminazioni e a procedure che potrebbero eludere il contraddittorio. La disputa tra le parti riguarda ora le modalità di svolgimento delle verifiche e la validità delle prove.

Nuovi accertamenti sono stati disposti dalla pm Ilaria Iozzi su sacchi, guanti e spaghi dopo l’incidente probatorio nell’ambito del caso Resinovich ma la difesa si oppone, paventando “rischi di contaminazioni” e “filoni paralleli che bypassano il contraddittorio”. Lo riporta Il Piccolo.La difesa.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Crosetto-Gabrielli: scontro aperto sulla difesa nazionale, tra analisi tecniche e accuse reciproche.Il confronto diretto, teso e inatteso, tra il Ministro della Difesa Roberto Crosetto e l’ex Capo della Polizia Vittorio Gabrielli, si è acceso ieri... Glovo e l’accusa di caporalato. Il Pm: “Dall’algoritmo un oscuro calcolo dei compensi per i rider”Milano, 10 febbraio 2026 – Come avveniva la "gestione algoritmica della prestazione" lavorativa? E come venivano monitorati costantemente "tempi" di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Caso Resinovich, scontro sui reperti: la Procura chiede l'analisi dei cordini. Liliana Resinovich, per Sebastiano Visintin suicidio e qualcuno ha messo i sacchi: dura reazione di SergioSebastiano Visintin ipotizza il suicidio con l'intervento di terzi per i sacchi. L'appello del fratello Sergio: Dica la verità ... virgilio.it Liliana Resinovich, resti tornano a Trieste: martedì nuovi funerali | Il fratello Visintin? Spero non vengaOmicidio Liliana Resinovich, resti tornano a Trieste: martedì nuovi funerali. Il fratello Sergio avverte Sebastiano Visintin: Spero non venga ... ilsussidiario.net