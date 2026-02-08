Crosetto-Gabrielli | scontro aperto sulla difesa nazionale tra analisi tecniche e accuse reciproche

Ieri sera, il confronto tra il ministro della Difesa Roberto Crosetto e l’ex capo della Polizia Vittorio Gabrielli si è acceso improvvisamente, creando subito tensione. Crosetto e Gabrielli si sono scambiati accuse e analisi diverse sulla gestione della difesa nazionale, puntando il dito l’uno contro l’altro senza mezzi termini. La discussione ha attirato l’attenzione di tutti, perché mette in luce le divisioni e le sfide che il governo affronta sulla sicurezza del Paese.

Il confronto diretto, teso e inatteso, tra il Ministro della Difesa Roberto Crosetto e l’ex Capo della Polizia Vittorio Gabrielli, si è acceso ieri sera, 8 febbraio 2026, gettando nuova luce sulle dinamiche interne al governo e sulle delicate valutazioni che riguardano la sicurezza nazionale. La scintilla che ha innescato la discussione, riportata in anteprima e poi rapidamente amplificata, è un’intervista rilasciata da Gabrielli a un quotidiano nazionale, nella quale l’ex alto funzionario ha espresso alcune riserve sulle analisi tecniche che hanno portato a determinate decisioni nel settore della difesa.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Crosetto Gabrielli Accuse reciproche e confine in fiamme: cresce la tensione tra Cambogia e Thailandia Tregua di Gaza a un passo dal crollo mentre crescono le accuse reciproche tra Hamas e Israele Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. RT @GuidoCrosetto: Non sono pericolosi delinquenti quelli che hanno tagliati i cavi per non far partire i treni ed hanno manifestato con vi… x.com Il consigliere del ministro Miorotti è sotto inchiesta nella vicenda Tekne, l’azienda apprezzata dal capo dell’Esercito Masiello. È Crosetto che dice a un imprenditore di denunciare. Che poi aggiunge: «Grazie al rapporto col ministro ho lavorato con i servizi» facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.