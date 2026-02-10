La procura di Milano indaga su Glovo e il suo sistema di gestione dei rider. Secondo il pubblico ministero, dietro algoritmi e monitoraggi ci sarebbero pratiche che determinano in modo oscuro i compensi e le punizioni. Le verifiche su circa 40mila lavoratori puntano a scoprire se si nascondano irregolarità legate al caporalato digitale.

Milano, 10 febbraio 2026 – Come avveniva la "gestione algoritmica della prestazione" lavorativa? E come venivano monitorati costantemente "tempi" di consegna e "performance" con tanto di "punizioni"? E soprattutto – elemento che resta, al momento, oscuro – come “vengono elaborati" i dati per assegnare "gli ordini" e soprattutto calcolare il "compenso"? Sono dettagli che vengono a galla dall' analisi tecnica e "strutturale" effettuata nelle indagini della Procura di Milano e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro per caporalato su circa 40mila rider a carico di Foodinho, la società del colosso spagnolo del delivery food Glovo, finita con decreto d'urgenza del pm Paolo Storari sotto controllo giudiziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Glovo e l’accusa di caporalato. Il Pm: “Dall’algoritmo un oscuro calcolo dei compensi per i rider”

A Milano, i rider di Glovo denunciano condizioni di lavoro dure e salari bassi.

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario la società Foodinho, ramo italiano di Glovo, con l’accusa di caporalato.

