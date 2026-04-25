Resident Evil Requiem ha venduto sette milioni di copie in tutto il mondo, confermando il suo grande successo commerciale. Il videogioco, già molto atteso prima del lancio, ha attirato l’attenzione di fan e nuovi giocatori grazie alla sua notorietà e alle aspettative generate. La sua uscita ha avuto un impatto significativo nel settore dei videogiochi, consolidando la posizione della serie tra i titoli più venduti.

R esident Evil Requiem: un nome che non ha bisogno di presentazioni e che, già prima del debutto, prometteva di essere un successo annunciato. Il 27 febbraio è stata una data attesa con impazienza, non solo per chi desiderava vivere ancora una volta un’esperienza firmata Capcom, ma anche per chi sperava di poter ripercorrere gli stessi passi di Leon Kennedy, ormai solcati dal tempo. A quasi due mesi dal lancio, e dopo che le prime recensioni hanno inondato la rete in meno di 48 ore, sembra che la critica abbia già detto tutto. Eppure, malgrado le valutazioni che hanno aspramente criticato l’eccessiva presenza di Leon, l’abbondante fan-service e la trama considerata trash, i numeri raccontano un’altra realtà: Resident Evil Requiem ha ufficialmente raggiunto 7 milioni di copie vendute.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Resident Evil Requiem raggiunge 7 milioni di copie vendute: cosa si cela dietro il successo?

RESIDENT EVIL REQUIEM : LE RECENSIONI Un capolavoro... o no

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