Resident Evil Requiem è un successo straordinario | 5 milioni di copie vendute in cinque giorni

Resident Evil Requiem ha venduto 5 milioni di copie in cinque giorni, diventando uno dei debutti più veloci nella storia del survival horror. Il gioco ha attirato l’attenzione di giocatori e critica, che hanno riscontrato un grande interesse per le sue nuove modalità e la grafica avanzata. In pochi giorni, il titolo si è affermato come uno dei più venduti sul mercato.

Resident Evil Requiem è un successo straordinario: in soli cinque giorni ha raggiunto 5 milioni di copie vendute, segnando uno dei migliori debutti nella storia del survival horror. A comunicarlo è stata direttamente Capcom attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando come il risultato sia stato ottenuto in tempi più rapidi rispetto agli ultimi grandi capitoli della saga. Un traguardo che non rappresenta soltanto un record commerciale, ma anche una conferma della forza di un franchise che nel 2026 celebra i suoi trent’anni di storia. L’impatto è stato immediato, sia sul mercato console sia su PC, con numeri che testimoniano un entusiasmo globale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Una selezione di notizie su Resident Evil Requiem.

