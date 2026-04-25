Repubblichini fucilati l' Anpi colloca una nuova targa | Giudizio legato alla realtà dei fatti storici
L'Associazione partigiani ha installato una nuova targa in una via di Lecco, sul muro di uno stadio. Il 28 aprile 1945, in quel luogo, furono fucilati 16 uomini delle Brigate Nere, tra ufficiali e sottufficiali. Questi erano stati condannati per aver violato una bandiera bianca esposta come segno di resa. La targa si propone di riflettere sui fatti storici legati a quell'episodio.
L'Anpi Lecco ha collocato una nuova targa in via Pascoli, sul muro dello stadio che il 28 aprile 1945 fu teatro della fucilazione di 16 tra ufficiali e sottufficiali delle Brigate Nere, colpevoli di aver violato la bandiera bianca che avevano esposto in segno di resa.Si è provveduto alla posa.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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