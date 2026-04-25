Repubblichini fucilati l' Anpi colloca una nuova targa | Giudizio legato alla realtà dei fatti storici

L'Associazione partigiani ha installato una nuova targa in una via di Lecco, sul muro di uno stadio. Il 28 aprile 1945, in quel luogo, furono fucilati 16 uomini delle Brigate Nere, tra ufficiali e sottufficiali. Questi erano stati condannati per aver violato una bandiera bianca esposta come segno di resa. La targa si propone di riflettere sui fatti storici legati a quell'episodio.