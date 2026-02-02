Luciano Spalletti si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra, sottolineando che meritano i complimenti. In conferenza, l’allenatore ha anche commentato la situazione di Icardi, affermando che “è una cosa vostra”, lasciando intendere che il giocatore appartiene ai suoi ex tifosi. Spalletti ha poi aggiunto che la rosa nerazzurra ha una possibilità concreta con Kolo Muani.

Spalletti a Sky: «Vanno fatti i complimenti alla squadra. Icardi è una cosa vostra». Le sue dichiarazioni dopo la sfida di questa in casa del Parma. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. PARTITA – « Si soprattutto la consapevolezza non è stato un dettaglio di poco conto. Abbiamo giocato una grande partita e nel momento dove si poteva avere difficoltà invece la squadra ha aumentati giri è andata convinta a ripristinare la tranquillità della gara e gli va fatto i complimenti » YILDIZ – « Mi ha detto: arriviamo alla fine del primo tempo e decidiamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti a Sky: «Vanno fatti i complimenti alla squadra. Icardi è una cosa vostra, in realtà abbiamo una possibilità con Kolo Muani»

Si riaccende l’interesse di Juventus per Kolo Muani, secondo quanto riportato da Tuttosport.

