Ci spiegano che la separazione delle carriere aumenterà l’efficienza | la realtà dei fatti racconta una storia diversa

di Serena Poli C’è una sfacciataggine truce nel modo in cui il potere sta ridisegnando le regole del gioco. Mentre ci spiegano che la separazione delle carriere serve a una maggiore efficienza, la realtà dei fatti, che cammina sulle gambe di uomini come Delmastro, ci racconta una storia diversa: quella dell’ impunità garantita. Le gaffe di molti esponenti di maggioranza ne sono prova ulteriore. Qualche mese fa, Nicola Gratteri ha sollevato un polverone dicendo una verità amara: i mafiosi voteranno Sì. La risposta del coro politico e giornalistico è stata immediata: “Gratteri dice che chi vota Sì è mafioso!”. La solita, pretestuosa ignoranza di chi finge di non capire la logica elementare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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