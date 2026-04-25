Renzo e Lucia vietato ai minori di 17 anni La versione di Ciccotti

L’ultima discussione sulla scuola riguarda la decisione di vietare la visione di certe opere a chi ha meno di 17 anni. La versione di Ciccotti ha suscitato polemiche, con molti che si sono inseriti nel dibattito, portando le proprie opinioni sulla questione. La discussione si è concentrata sulle restrizioni e sulle modalità di accesso a contenuti considerati delicati, mentre le opinioni si sono moltiplicate tra sostenitori e oppositori.

Ogni volta che si “apre” una finestrella di dibattito sulla scuola, tutti ci mettono dentro il loro capoccione. Tutti esperti teorizzatori. Dai mesi di apertura (agosto in classe?) e chiusura (30 giugno, come in nord Europa?); scuola “aperta al territorio” (“tutto il giorno sino al 14 agosto!”); “gite scolastiche” (sarebbero i “viaggi di istruzione”) utili o no?; ex PCTO, necessario? Ora, tocca a una coppia di fidanzati lombardi, del XVII secolo, due operai, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, la cui vicenda accompagna gli adolescenti italiani nel percorso di alfabetizzazione della lingua letteraria, da circa un secolo. Hanno ricevuto lo sfratto esecutivo dal Mim: cambiare aula, da quellae del biennio a quellae del quarto anno (delle superiori).🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Renzo e Lucia “vietato” ai minori di 17 anni. La versione di Ciccotti Notizie correlate Pedro Pascal in “De Noche”, primo sguardo al noir queer di Todd Haynes vietato ai minori di 17 anniLe prime immagini di De Noche mostrano Pedro Pascal*nel nuovo film di Todd Haynes, un noir ambientato negli anni '30, tra provocazione, amore e... Uso dei social network vietato ai minori di 15 anni: riprende l’iter parlamentare al SenatoIl disegno di legge sulla tutela dei minori nella dimensione digitale torna mercoledì 8 aprile all’esame del Senato, dopo un lungo arresto dell’iter... Una raccolta di contenuti Renzo e Lucia vietato ai minori di 17 anni. La versione di CiccottiOgni volta che si apre una finestrella di dibattito sulla scuola, tutti ci mettono dentro il loro capoccione. Tutti esperti teorizzatori. Dai mesi di apertura (agosto in classe?) e chiusura (30 giu ... formiche.net I Promessi Sposi cambiano classe: Renzo e Lucia spostati al quarto anno dei licei. Ecco perchéRimandati sì, ma non bocciati. Renzo e Lucia, gli eterni Promessi Sposi , fanno le valigie e salutano il biennio. Un colpo di scena degno di un romanzo e, certamente, capace di mandare in crisi i p ... tg.la7.it