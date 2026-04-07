Le prime immagini di De Noche mostrano Pedro Pascal*nel nuovo film di Todd Haynes, un noir ambientato negli anni '30, tra provocazione, amore e atmosfere rétro. Un detective, una storia d'amore e un noir anni '30 che promette di spingersi dove pochi film mainstream osano arrivare: cCon De Noche, Todd Haynes cambia ancora registro e affida a Pedro Pascal un ruolo che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Un noir sentimentale che guarda oltre i confini del genere Le prime immagini dal set di De Noche rivelano immediatamente la direzione estetica e narrativa del nuovo film di Todd Haynes. Girato a Guadalajara, il progetto si presenta come un noir d'epoca ambientato negli anni '30, ma con una prospettiva che ribalta le convenzioni del genere: al . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pedro Pascal in “De Noche”, primo sguardo al noir queer di Todd Haynes vietato ai minori di 17 anni

Pedro Pascal salva il film di Todd Haynes dopo l'abbandono burrascoso di Joaquin PhoenixDopo la controversa uscita della star di Joker dal romance gay di Haynes, il progetto proseguirà grazie alla star di The Mandalorian.

Sam Raimi, dopo la Marvel, realizza “Send Help”, il suo primo film dopo 26 anni vietato ai minoriCon Send Help, in uscita il 30 gennaio, Sam Raimi torna all'horror-thriller con il suo primo film vietato ai minori da 26 anni, con protagonisti...

Temi più discussi: Il mio amore per Pedro Pascal rovinerà la mia vita sentimentale per sempre; Jane Fonda, Pedro Pascal, Madonna, Mark Ruffalo e le altre star contro l'Ice: I bambini appartengono alle scuole e ai parchi giochi, non ai centri di detenzione; L'appello delle star contro l'ICE, da Madonna a Pedro Pascal; Star firmano appello per chiudere centro ICE in Texas.

Pedro Pascal in De Noche, primo sguardo al noir queer di Todd Haynes vietato ai minori di 17 anniLe prime immagini di De Noche mostrano Pedro Pascal*nel nuovo film di Todd Haynes, un noir ambientato negli anni '30, tra provocazione, amore e atmosfere rétro. movieplayer.it

Pedro Pascal nelle prime immagini dal set del film De Noche di Todd HaynesDopo l'abbandono di Joaquin Phoenix a pochi giorni dall'inizio delle riprese, il gay romance ambientato negli anni 30 De Noche, di Todd Haynes, arriverà sullo schermo con Pedro Pascal. Eccolo nelle pr ... comingsoon.it

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Tanti auguri a Pedro Pascal che oggi compie 51 anni! x.com