Rennes-Nantes domenica 26 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:15 si disputa il match tra Rennes e Nantes, nel trentunesimo turno di Ligue 1. Si tratta del derby bretone, una delle partite più attese della giornata. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono disponibili per gli scommettitori. Sono stati convocati i giocatori che scenderanno in campo per entrambe le squadre.

Trentunesimo turno di Ligue1 che vede il principale e il più importante derby bretone in programma, con il Rennes di Haise che affronta il Nantes di Halilodzic. In casa rouge et noir il sogno Champions si riavvicina: 3 vittorie consecutive hanno riportato la squadra a -1 da Lione e Lille e il calendario sembra favorire i rossoneri. Gli scontri diretti invece li penalizzano al momento così. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rennes-Nantes (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Rennes-Nantes (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocatiTrentunesimo turno di Ligue1 che vede il principale e il più importante derby bretone in programma, con il Rennes di Haise che affronta il Nantes di... Rennes-Nantes (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiTrentunesimo turno di Ligue1 che vede il principale e il più importante derby bretone in programma, con il Rennes di Haise che affronta il Nantes di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostico Rennes - Nantes: analisi e quote; Rennes v Nantes: Europa push meets survival fight; Super rimonta del City, l'Arsenal rischia con il Newcastle; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. Pronostico Rennes-Nantes: il terzo posto nel mirinoRennes-Nantes è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Ha buone possibilità, il Rennes, di prenders ... ilveggente.it Pronostico Rennes vs Nantes – 26 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Rennes e Nantes, in programma il 26 Aprile 2026 alle 17:15 al Roazhon Park, promette intensità e analisi tattiche interessanti. news-sports.it Notre Dame, Saint Denis, Rennes, Saint Sulpice a Parigi, Nancy, Pontoise Nantes ... Benvenuti in sei anni di roghi alle Cattedrali e Basiliche di Francia e restando solo alle più importanti. In tutto in Francia sono a oggi 350 le Chiese andate in rogo le cause (co - facebook.com facebook