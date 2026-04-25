Rennes-Nantes domenica 26 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 26 aprile 2026 alle 17:15 si disputa il match tra Rennes e Nantes, valido per il trentunesimo turno di Ligue 1. Si tratta del derby bretone più atteso della stagione, con il Rennes guidato dall’allenatore Haise e il Nantes sotto la guida di Halilodzic. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati comunicati dai diversi bookmaker, che hanno aperto le scommesse su questa partita.

Trentunesimo turno di Ligue1 che vede il principale e il più importante derby bretone in programma, con il Rennes di Haise che affronta il Nantes di Halilodzic. In casa rouge et noir il sogno Champions si riavvicina: 3 vittorie consecutive hanno riportato la squadra a -1 da Lione e Lille e il calendario sembra favorire i rossoneri. Gli scontri diretti invece li penalizzano al momento così. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rennes-Nantes (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Strasburgo-Rennes (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiUno Strasburgo reduce dall’impresa contro il Magonza in Conference League torna ad interessarsi al campionato affrontando in casa contro il Rennes di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pronostico Rennes - Nantes: analisi e quote; PREVIEW | Rennes vs Nantes: team news, lineups, predictions (Ligue 1 26/04); Super rimonta del City, l'Arsenal rischia con il Newcastle; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. Pronostico Rennes vs Nantes – 26 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Rennes e Nantes, in programma il 26 Aprile 2026 alle 17:15 al Roazhon Park, promette intensità e analisi tattiche interessanti. news-sports.it Notre Dame, Saint Denis, Rennes, Saint Sulpice a Parigi, Nancy, Pontoise Nantes ... Benvenuti in sei anni di roghi alle Cattedrali e Basiliche di Francia e restando solo alle più importanti. In tutto in Francia sono a oggi 350 le Chiese andate in rogo le cause (co - facebook.com facebook