Rennes-Nantes domenica 26 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati

Domenica 26 aprile 2026 alle 17:15 si disputa il match tra Rennes e Nantes, valido per il trentunesimo turno di Ligue 1. Si tratta del derby più importante della Bretagna, con la squadra di Haise che ospita quella di Halilodzic. Le formazioni, le quote e i convocati sono stati annunciati, mentre i pronostici sono già circolati tra gli appassionati di calcio.

Trentunesimo turno di Ligue1 che vede il principale e il più importante derby bretone in programma, con il Rennes di Haise che affronta il Nantes di Halilodzic. In casa rouge et noir il sogno Champions si riavvicina: 3 vittorie consecutive hanno riportato la squadra a -1 da Lione e Lille e il calendario sembra favorire i rossoneri. Gli scontri diretti invece li penalizzano al momento così. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rennes-Nantes (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Rennes-Nantes (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiTrentunesimo turno di Ligue1 che vede il principale e il più importante derby bretone in programma, con il Rennes di Haise che affronta il Nantes di... Strasburgo-Rennes (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiUno Strasburgo reduce dall’impresa contro il Magonza in Conference League torna ad interessarsi al campionato affrontando in casa contro il Rennes di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pronostico Rennes - Nantes: analisi e quote; Rennes v Nantes: Europa push meets survival fight; Super rimonta del City, l'Arsenal rischia con il Newcastle; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. Pronostico Rennes vs Nantes – 26 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Rennes e Nantes, in programma il 26 Aprile 2026 alle 17:15 al Roazhon Park, promette intensità e analisi tattiche interessanti. news-sports.it Notre Dame, Saint Denis, Rennes, Saint Sulpice a Parigi, Nancy, Pontoise Nantes ... Benvenuti in sei anni di roghi alle Cattedrali e Basiliche di Francia e restando solo alle più importanti. In tutto in Francia sono a oggi 350 le Chiese andate in rogo le cause (co - facebook.com facebook