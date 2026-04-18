Domenica 19 aprile 2026 alle 17:15 si sfidano Strasburgo e Rennes in una partita di campionato. Lo Strasburgo, dopo aver battuto il Magonza in Conference League, torna a concentrarsi sulla competizione nazionale. La sfida si svolge allo stadio di casa dello Strasburgo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti, con i convocati pronti a scendere in campo.

Uno Strasburgo reduce dall’impresa contro il Magonza in Conference League torna ad interessarsi al campionato affrontando in casa contro il Rennes di Haise. Una prova memorabile quella dei ragazzi di O’Neill che hanno anche approfittato della settimana di sosta per annichilire e cancellare dal campo una squadra che aveva vinto con merito l’andata. Doppio vantaggio nel primo tempo e poi gli alsaziani. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Rennes (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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