Remigrazione e diritto di difesa l’avvocato Centonze | Il rischio è trasformare vittime in rei

Negli ultimi mesi sono stati adottati cinque provvedimenti riguardanti sicurezza e immigrazione. Un emendamento prevede modifiche che potrebbero influenzare il ruolo degli avvocati di fronte a procedimenti di rimpatrio, mentre una norma che garantiva assistenza legale gratuita ai migranti espulsi è stata abrogata. L’avvocato Centonze ha espresso preoccupazione riguardo alle implicazioni di queste misure, sottolineando il rischio di trasformare vittime in rei.

LECCE - Cinque provvedimenti in materia di sicurezza e immigrazione in una sola legislatura, un emendamento che rischia di trasformare l’avvocato difensore in agente delle politiche di rimpatrio governative, e l’abrogazione di una norma che garantiva la difesa gratuita per i migranti espulsi. Il.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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