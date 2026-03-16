Un avvocato specializzato in processi ambientali ha criticato la riforma Nordio, affermando che lascia indifese le vittime dei reati ambientali e mette a rischio le sentenze più decisive. Nel suo lavoro ha rappresentato cittadini, associazioni e comitati coinvolti in casi di disastri ambientali e inquinamento. La sua opinione si concentra sulla tutela delle vittime e sull’impatto delle modifiche legislative sui procedimenti giudiziari.

“Nel mio lavoro ho rappresentato tanti cittadini, associazioni, comitati vittime di disastri ambientali e inquinamento. E oggi sono seriamente preoccupato che la Riforma possa lasciare queste persone senza difesa e comunque indebolite”. Matteo Ceruti, avvocato di Rovigo, è uno dei massimi esperti dei processi per la tutela dell’ambiente e della salute. Nella sua carriera, tra l’altro, ha rappresentato le persone offese nei processi per Porto Marghera, le centrali di Porto Tolle e Vado Ligure, e più recentemente l’inquinamento da Pfas (le sostanze perfluoroalchiliche, i cd. “inquinanti eterni”) che ha contaminato centinaia di migliaia di veneti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’avvocato esperto di processi ambientali: “La riforma Nordio lascia indifese le vittime dei reati. A rischio le sentenze più coraggiose”

Articoli correlati

«Con la riforma processi più veloci». Nordio si smentisceReferendum Il ministro della giustizia arriva a Potenza a bordo di un elicottero della Guardia di finanza.

I disastri e la giustizia: perché nei processi per reati colposi è così difficile accertare le responsabilità? L’avvocato e il paragone con i filamenti del DnaRoma, 21 febbraio 2026 – Avvocato Alessandro Casoni, parte civile nel processo Rigopiano: perché nei dibattimenti per strage sono così difficili da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum l'avvocato esperto di...

Temi più discussi: Referendum. Le ragioni del sì spiegate dall’avvocato Paniz; Referendum, Zanchetti, avvocato per il No: Carriere separate obiettivo di facciata per controllare i pm; A Asylum tra attenzione alla lettera del quesito referendario e analisi degli effetti della riforma costituzionale; Incontro a Samarate con l’avvocato Prestinoni sul referendum: ecco perché votare no.

Referendum sulla giustizia: esperti a confrontoQuesto incontro non vuole essere un appuntamento a favore del sì o del no, ma un tentativo di illustrare nel modo più neutrale possibile l'iter referendario. Così l’avvocato Renzo Menoni dà il via a ... gazzettadiparma.it

Incontro a Samarate con l’avvocato Prestinoni sul referendum: ecco perché votare noIl Partito Democratico di Samarate si mobilita in vista del referendum con gazebo, spunti online e un incontro di approfondimento con un esperto in programma per martedì 10 marzo ... varesenews.it

Può una presidente del Consiglio dire queste panzane per lucrare qualche voto al referendum #VotaNoAlSalvaCasta - facebook.com facebook

La Russa vedrà la famiglia nel bosco, ma dopo il referendum: "Stupito dalle polemiche". Di @zamnice26 x.com