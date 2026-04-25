Remco Evenepoel punzecchia Seixas | Soffrirà l’ultima ora alla Liegi E la stoccata a Pogacar | Vince quasi tutte le corse…

Remco Evenepoel si è rivolto a Seixas, affermando che “soffrirà l’ultima ora alla Liegi”, e ha rivolto una frecciatina a Pogacar, dicendo che “vince quasi tutte le corse”. Il ciclista belga si prepara a partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, in programma domenica 26 aprile sulle strade del Belgio. La gara si avvicina e i pronostici sono aperti, con molti atleti pronti a sfidarsi per la vittoria.

Remco Evenepoel sarà tra i grandi pretendenti alla vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, che andrà in scena domenica 26 aprile sulle strade del Belgio. Il fuoriclasse belga sarà il rivale di riferimento dello sloveno Tadej Pogacar insieme al giovane talento francese Paul Seixas, con il chiaro obiettivo di fare saltare il banco e conquistare il terzo sigillo della carriera alla ribattezzata Doyenne dopo quelli del 2022 e del 2023. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 si presenterà all’appuntamento una settimana dopo aver dettato legge alla Amstel Gold Race e dopo essersi distinto al Giro delle Fiandre nella giornata di Pasqua (ottimo terzo alle spalle di Pogacar e dell’olandese Mathieu van der Poel).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel punzecchia Seixas: “Soffrirà l’ultima ora alla Liegi”. E la stoccata a Pogacar: “Vince quasi tutte le corse…” Notizie correlate Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike... Leggi anche: Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono Approfondimenti e contenuti Remco Evenepoel punzecchia Seixas: Soffrirà l’ultima ora alla Liegi. E la stoccata a Pogacar: Vince quasi tutte le corse…Remco Evenepoel sarà tra i grandi pretendenti alla vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, che andrà in scena domenica 26 aprile sulle strade del ... oasport.it Amstel Gold Race 2026, vince Remco Evenepoel. La classificaEra il grande favorito e non ha tradito le attese. Remco Evenepoel ha vinto l'Amstel Gold Race imponendosi in una volata a due sul campione in carica Mattias Skjelmose. Terzo è arrivato il francese ... tg24.sky.it