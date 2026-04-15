Il presidente della regione Siciliana ha incontrato quasi tutti i rappresentanti della maggioranza in un vertice durato due ore. Durante l'incontro, sono stati discussi vari temi politici e sono stati presi accordi temporanei. I partecipanti hanno confermato la volontà di proseguire insieme, senza annunciare cambiamenti immediati. La riunione si è conclusa con un clima di compattezza tra gli alleati e senza annunci di nuove alleanze o decisioni definitive.

Un faccia a faccia di due ore con (quasi) tutti i big della maggioranza ha permesso a Renato Schifani di siglare un patto di breve-medio periodo. E rinviare di un paio di settimane la trattativa finale sul rimpasto. Va detto subito che la verifica della tenuta delle strette di mano avvenute ieri all’ Ars scatterà già da oggi, quando Sala d’Ercole sarà chiamata a votare in sequenza una leggina in materia sanitaria: le tariffe calmierate nei parcheggi degli ospedali e il nuovo centro regionale per l’endometriosi. Norme sulle quale la settimana scorsa il centrodestra aveva fatto mancare il numero legale, in un clima da tutti contro tutti. E va...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Regione Siciliana, Schifani rispolvera le “mance” e gli alleati rinfoderano le spade

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