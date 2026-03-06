Regione approvato dalla giunta Schifani il bilancio consolidato 2024 | via libera alle nuove assunzioni

La giunta Schifani ha approvato il bilancio consolidato della Regione per il 2024. Con questa approvazione, si aprono le porte alle nuove assunzioni sia nella Regione che nelle società partecipate. L’atto rappresenta un passaggio formale che permette ai neoassunti di entrare in servizio. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui numeri o sui tempi.

Approvato dal governo Schifani il bilancio consolidato della Regione 2024. Un atto che, tra gli altri obiettivi, consentirà anche di far prendere servizio ai neoassunti della Regione e delle società partecipate. "Con questo atto della giunta - afferma il presidente della Regione Renato Schifani - sbloccheremo le assunzioni in seguito ai concorsi espletati nei mesi scorsi, fornendo energie nuove all'amministrazione. Oggi stesso gli uffici invieranno all'Assemblea regionale siciliana e ai revisori dei conti il documento finanziario per il via libera definitivo, così da permettere, nelle prossime settimane, l'ingresso dei nuovi funzionari e l’esecuzione delle disposizioni di legge che riguardano il bacino degli Asu". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

