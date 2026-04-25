Reggio il centrodestra punta sui giovani | ecco i 5 volti del Cdx

A Reggio, il centrodestra ha annunciato i cinque candidati che concorreranno nelle diverse circoscrizioni elettorali della città. La presentazione dei nomi è avvenuta recentemente e riguarda figure di età variabile, tutte appartenenti alle forze politiche della coalizione. La scelta si concentra su giovani candidati, con l’obiettivo di rappresentare diverse aree della comunità locale durante le prossime elezioni.

?? Cosa sapere Il centrodestra presenta a Reggio i cinque candidati per le circoscrizioni elettorali. La coalizione di Francesco Cannizzaro punta su profili con età media di 38 anni. Il centrodestra di Reggio Calabria ha presentato questa mattina, nella sede del coordinamento regionale di Forza Italia, i cinque profili che guideranno le circoscrizioni in vista delle prossime elezioni comunali, affiancando ai candidati presidenti la figura del candidato sindaco, l'onorevole Francesco Cannizzaro. L .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il centrodestra punta sui giovani: ecco i 5 volti del Cdx Notizie correlate Reggio Calabria al voto tra un Pd che punta alla riconferma e il candidato “a sorpresa” del centrodestra. I numeri della sfidaTra i comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio, Reggio Calabria appare come una delle sfide più politiche delle prossime amministrative. Reggio Calabria, Salvini lancia la sfida: il centrodestra punta al ritornoIl Vice Premier Matteo Salvini ha manifestato la ferma volontà di intervenire direttamente sulla gestione politica di Reggio Calabria, puntando il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Reggio Calabria al voto tra un Pd che punta alla riconferma e il candidato a sorpresa del centrodestra. I numeri della sfida; Ri-Genera Reggio, partecipazione e proposte: il centrodestra punta alla vittoria; Circoscrizioni, Cannizzaro presenta i candidati presidente del centrodestra: età media 38 anni. Il cambiamento parte da novità e competenza; Comunali a Reggio, domenica l’apertura della campagna elettorale di Francesco Cannizzaro · ilreggino.it. Ri-Genera Reggio, partecipazione e proposte: il centrodestra punta alla vittoriaA Reggio Calabria l’iniziativa Ri-Genera Reggio rilancia il progetto del centrodestra con Reggio Futura protagonista: sviluppo, rigenerazione urbana e visione ... ilmetropolitano.it Elezioni Comunali, Reggio Futura lancia i suoi 32 candidati: tutti i NOMI dei componenti della listaSi è svolta ieri, all’interno della segreteria di Reggio Futura, in via Tripepi 89 a Reggio Calabria, la presentazione dei trentadue candidati del movimento di centrodestra per il Consiglio Comunale, ... strettoweb.com Estate 2000 un imprenditore calabrese annuncia di aver rilevato dai Versace il 100% della storica Viola Reggio Calabria di Basket. Parte con proclami roboanti, nel giro di una settimana è capace di : - ingaggiare l'allora allenatore più importante di Italia con tri facebook A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West x.com